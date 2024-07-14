中娛星動：同場鬥靚惹爭議 方媛熱巴撞樣 被質疑重手P圖
郭富城太太方媛與新疆美女迪麗熱巴近日同場現身品牌活動，無論髮型與妝容均高度相似，有網民指在現場把方媛誤認成熱巴，但熱巴粉絲認為偶像「顏」高一籌，甚至扛住了「死亡頂光」，質疑撞樣跟修圖有關。
貴為「天王嫂」的方媛除了相夫教女外，近期愈來愈活躍於幕前工作，除首度參加內地綜藝節目《今晚開放麥》外，前晚又現身上海舉行的品牌活動，跟迪麗熱巴、視后佘詩曼及台灣男神吳尊等一線明星同場。當晚方媛束起髮髻配搭粉紅露肩晚裝上陣，高貴迷人，她在社交網上載了一系列靚相，網民大讚她愈來愈美及有氣質：「這顏值真是驚艷到我了」，有網民就直指她跟熱巴撞樣，兩人的妝髮十分相似，尤其眼妝部分，某些角度似到十足十，有人留言：「姐姐，今天是你和我們打招呼嘛（不好意思，我們把你認成熱巴了，當時我就在你對面，真的好像，當然姐姐你也非常美。）」然而，有部分熱巴粉絲卻不表認同，表示：「對比起來才知道熱巴是真的美」，又質疑撞樣只是濾鏡及修圖後的效果。
佘詩曼晒女王氣場
身為品牌全球代言人的熱巴當晚身穿玫瑰粉皺褶低胸晚裝，美艷動人搶盡Fo，網民大讚她是「美神」降臨，由於現場影相位是「死亡頂光」，但生圖出來仍以熱巴顏值最高，絲毫未受燈光影響，「迪麗熱巴扛住了頂光」成為網上熱搜詞條。至於佘詩曼以銀色吊帶晚裝亮相，狀態大勇的她女王氣場全開，艷光不遜熱巴。
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