中娛星動：同場鬥靚惹爭議 方媛熱巴撞樣 被質疑重手P圖

貴為「天王嫂」的方媛除了相夫教女外，近期愈來愈活躍於幕前工作，除首度參加內地綜藝節目《今晚開放麥》外，前晚又現身上海舉行的品牌活動，跟迪麗熱巴、視后佘詩曼及台灣男神吳尊等一線明星同場。當晚方媛束起髮髻配搭粉紅露肩晚裝上陣，高貴迷人，她在社交網上載了一系列靚相，網民大讚她愈來愈美及有氣質：「這顏值真是驚艷到我了」，有網民就直指她跟熱巴撞樣，兩人的妝髮十分相似，尤其眼妝部分，某些角度似到十足十，有人留言：「姐姐，今天是你和我們打招呼嘛（不好意思，我們把你認成熱巴了，當時我就在你對面，真的好像，當然姐姐你也非常美。）」然而，有部分熱巴粉絲卻不表認同，表示：「對比起來才知道熱巴是真的美」，又質疑撞樣只是濾鏡及修圖後的效果。