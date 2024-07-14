郭珮文瞓身出「線」 胡定欣克服恐懼做主持 袁偉豪難拾老本

藝人袁偉豪、胡定欣和郭珮文等昨日現身節目拜神儀式，擔任主持的胡定欣自爆曾覺得自己口才不佳，一度抗拒做主持，袁偉豪則笑言不懂Chok甫，未敢再挑戰做模特兒。至於郭珮文身穿設計師度身訂造的服裝亮相，晒出纖腰還小露「線頭」。

藝人袁偉豪、胡定欣、郭珮文和張馳豪等昨日現身無綫時裝設計真人騷《剪裁魔法師》拜神儀式，郭珮文身穿開胸設計的上衣亮相，展現美好身段，露出纖腰之餘，還有「線頭」加持，非常養眼。

袁偉豪和胡定欣擔任節目主持，定欣自爆初入行時曾抗拒做主持：「嗰時唔係好識講嘢，但你又要我講。」而模特兒出身的袁偉豪被問到在節目中見到模特兒行Catwalk，可會技癢？他說：「冇呀，因為我唔係好識Chok，又好耐冇影相，通常幫人影多，除咗拍劇我好少對鏡頭，所以突然要我好有型去展示件衫，我又會覺得好陌生。」

撐港姐合約冇問題 另外，節目中擔任模特兒的郭珮文表示是第一次挑戰做Model，問到能否接受透視或真空等性感服飾？她說：「外國可以，但香港唔得，實畀人講。（你覺得香港唔夠開放？）我唔知，但依家返到嚟，日日都畀人講。」不過續指其實不太介意別人的說話，亦不太看評論，只是不想太突出。對於近日新一屆面試港姐因合約問題成為熱話，問到當時參選有否覺得某些條款不平等？她說：「唔覺有，大家一齊簽，一齊入公司，就係咁。」