另一半護航

做娛樂圈可謂食得鹹魚抵得渴，面對外間指摘，當事人往往默默承受，但涉及另一半，不少人都會第一時間挺身而出護航！

林峯 藝人林峯與張馨月2019年結婚，翌年誕女，被指是奉子成婚，林峯曾於節目剖白：「這一年她受到一定的輿論壓力，我內心是氣憤，這不是她應該去承受的。」今年初太太被翻出疑似於KTV工作的舊照，他即另開社交帳號鬧爆：「攻擊我，隨便！但惡意攻擊我家人，我跟你沒完！」

蔡少芬 前港姐蔡少芬當紅時期下嫁武指張晉，被外間明嘲暗諷，指女強男弱，及後蔡少芬霸氣護夫，大讚老公優點很多，並相信他總有出頭天，結果皇天不負有心人，張晉憑電影《一代宗師》勇奪金像獎「最佳男配角」，爭一口氣，近年更是名利雙收。

張繼聰 歌手謝安琪當年產後增磅被指「醜女」，亦不時被網民指曾整容。對於不實言論，其夫張繼聰於社交網未有鬧爆反擊，反而大讚老婆靚，獲讚有大將之風。至今年謝安琪被指未夠班入圍爭金像影后，他再化身公關，以「多謝支持」四字護妻。