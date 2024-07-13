中文台節目表 翡翠台
9:00 大師級大觀園（PG）及港城大：科創未來
10:00 打死不離父子兵
10:30 古城百景及潮流生活誌
11:00 嫁到這世界邊端2及宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 警聲百二秒Ⅱ及猜猜我是誰
1:20 教煮爭霸
2:25 馬時亨香港情
2:55 食得好健康
3:25 地球大神秘
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 新幹線戰士改變世界
5:30 櫻桃小丸子
6:00 少年體校
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 港城大：科創未來
7:35 東張西望
8:00 濠玩夏水禮2024
9:00 一條麻甩在東莞
9:30 葉麗儀萬般情懷55年
10:30 J Sport
11:00 勁歌金榜
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視及潮流生活誌
12:00 戀愛自由式
2:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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