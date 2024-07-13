娛樂

Clara解放惹火導彈胸

韓國性感女神Clara近年專注在大中華區發展，甚少出席韓國活動，但為了留住粉絲的心，她亦不時透過社交網分享靚相派福利。升呢人妻的她近年已減少性感演出，但前日她激罕晒出比堅尼照解放導彈胸，令一眾粉絲驚喜萬分，留言大讚女神身材非常惹火！
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