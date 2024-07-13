重現性感經典 莎朗中風執番條命 大爆被呃1.4億
荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）於90年代憑電影《本能》（Basic Instinct）爆紅，可惜她在事業高峰之際，於2001年因中風而暫別影壇7年。現年66歲的她近日受訪時重提當年連續腦出血了9日險死，並指有人竟在她大病之際，騙走她多達1,800萬美元（約1.4億港元）的積蓄，名副其實「趁你病攞你命」！
她於訪問中表示當時自己的存活率低至1％，雖然執番條命，但嗅覺、視覺、觸覺都發生變化，有幾年無法閱讀，看到的事物都變形或只是一堆顏色。她又指當時有人趁火打劫，將她拍戲賺來的1,800萬美元騙走，就連她的雪櫃、手機等所有東西都落在他人名下，令她身無分文地度過了很長的低潮期。雖然被人呃錢，但莎朗決定活在當下、放下過去，也不再糾結於任何疾病及痛苦，並樂觀保持自己的信仰，現在的她為了快樂而活，也為了目標而活。醉心於畫畫的莎朗日前於社交網公開她僅穿泳褲，半裸於泳池旁畫畫的照片，此外，昨日她亦貼出自己身穿紅色內衣，重現《本能》中的經典性感坐姿，不過就沒有跟足當時「唔打底」，她留言抽《本能》水：「BASICALLY…YOURS」（基本上……係你嘅）。
為好友奇雲抱不平
另一方面，向來是「荷里活判官」的莎朗近日為金像影帝好友奇雲史柏西（Kevin Spacey）發聲抱不平，指外界憎恨他與「恐同」有關。奇雲於2017年因連串性侵男士的指控而惹上官非，莎朗於訪問中表示奇雲被荷里活封殺、痛失家園以及一切：「佢應該獲准復出。佢已經向所有佢冒犯過嘅人士道歉。奇雲揸人下體，冇人公開話被佢雞姦過，但係就咁多人憎恨佢，全因佢係男同志。」之後莎朗繼續爆自己的經歷：「我人生中亦被好多男人『抽水』，比起奇雲揸男人下體多好多，但冇一個同我道歉過。」
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