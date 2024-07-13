重現性感經典 莎朗中風執番條命 大爆被呃1.4億

荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）於90年代憑電影《本能》（Basic Instinct）爆紅，可惜她在事業高峰之際，於2001年因中風而暫別影壇7年。現年66歲的她近日受訪時重提當年連續腦出血了9日險死，並指有人竟在她大病之際，騙走她多達1,800萬美元（約1.4億港元）的積蓄，名副其實「趁你病攞你命」！

她於訪問中表示當時自己的存活率低至1％，雖然執番條命，但嗅覺、視覺、觸覺都發生變化，有幾年無法閱讀，看到的事物都變形或只是一堆顏色。她又指當時有人趁火打劫，將她拍戲賺來的1,800萬美元騙走，就連她的雪櫃、手機等所有東西都落在他人名下，令她身無分文地度過了很長的低潮期。雖然被人呃錢，但莎朗決定活在當下、放下過去，也不再糾結於任何疾病及痛苦，並樂觀保持自己的信仰，現在的她為了快樂而活，也為了目標而活。醉心於畫畫的莎朗日前於社交網公開她僅穿泳褲，半裸於泳池旁畫畫的照片，此外，昨日她亦貼出自己身穿紅色內衣，重現《本能》中的經典性感坐姿，不過就沒有跟足當時「唔打底」，她留言抽《本能》水：「BASICALLY…YOURS」（基本上……係你嘅）。