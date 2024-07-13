暢所欲玄：對巨蟹座的誤解

巨蟹座是一個情感豐富的星座，但他們常常被人誤解。就看看你們有沒有這樣誤解了他們？

巨蟹座常常被認為是情緒化的人。他們會流淚，會為了一些小事情而生氣，但這不代表他們情緒化。實際上，巨蟹座是一個非常敏感的星座，流淚或生氣是因為關注和在意某些事。

巨蟹座通常被誤解為沒有自信。他們不喜歡在人前大聲說話，也不喜歡為自己爭取權益，但這並不代表他們沒有自信。實際上，巨蟹座是一個非常自信的星座，知道自己的價值，也知道自己擅長做甚麼，只是不喜歡炫耀。

巨蟹座通常被誤解為沒有野心。他們不像其他星座那樣追求權力、財富和名譽，但不代表沒有野心。實際上，巨蟹座是一個非常有野心的星座，但不會像其他人一樣公開表達，通常會在自己的領域裏努力工作，不斷追求進步和成長。

巨蟹座通常被誤解為軟弱。他們不喜歡爭吵、衝突和競爭，但不代表軟弱。實際上，巨蟹座是一個非常堅強的星座，但不會像其他人一樣表現得很強勢，通常會在背後默默努力。

總之，巨蟹座是一個非常敏感、自信、有野心和堅強的星座，只是表現方式可能不同於其他星座。

占星師Scorpio