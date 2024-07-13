陳豪逆市開分店吸金 陳茵媺一拖3飛加國 做超級老婆

陳茵媺

視帝陳豪與陳茵媺（Aimee）乃圈中模範夫妻，由於陳豪非常忙碌，Aimee自然肩負照顧3個子女的責任，每當學校假期，就帶住他們四圍飛，絕對是「超級媽媽」！近日她又以一拖3姿態返加拿大多倫多探親，期間齊齊去農場玩，她把子女與小動物互動花絮相分享到社交網，更留言指陽光是最好心情的輔助器，還感謝大仔為她拍下一張修長靚腿照。

而陳豪除了拍劇，還有咖啡副業生意，他上周逆市擴充開分店，至今已有6間Coffee Shop，甚有生意頭腦的他，更帶埋Aimee在舖頭影相做生招牌。為了撐住6間舖，陳豪亦有密密搵錢儲資金，早前他趁舉家飛上海宣傳新劇時，火速拍下麵包店廣告片，見他換上內地中佬Look大晒演技，結果一轉身便賺到流量及拍片費。

鄭嘉穎陪陳凱琳行山 至於另一位視帝鄭嘉穎的太太陳凱琳，上月到雲南旅行慶祝33歲生日，並於社交網分享已於當地完成早前定下每個月也會去行山的目標：「6月份嘅行山任務竟然喺...靚靚嘅麗江玉龍雪山...仲有鄭生陪伴添。今年開始我每個月都會行山，想訓練吓體能同享受一下大自然。」