獨家探班：睇車睇到成身汗 何廣沛做「掛名老公」 與何依婷激情欠奉

何廣沛與何依婷在新劇演富貴夫妻，日前拍攝睇靚車戲份，外表貴氣十足，但實際汗流浹背。廣沛又指自己是「掛名老公」，火辣親熱戲就冇份，有名無實。

無綫藝人何廣沛、何依婷日前於元朗為新劇《金式森林》拍攝睇古董車戲份，劇中飾演「富二代」的廣沛與「大少奶」依婷一個西裝骨骨、一個少奶奶打扮，貴氣十足，但實情在酷熱天氣於鐵皮貨倉拍攝，雖有上蓋遮擋太陽，但在沒冷氣下也熱得汗流浹背，一停機即狂吹風扇，認真辛苦！

廣沛說：「西裝打呔係熱啲，但都OK，呢套劇室內戲多，同埋始終講我哋係有錢人，所以都唔算多戶外戲，之後係拍打Golf戲會辛苦啲。」依婷則說：「今日算輕鬆，算好爽。」不過，廣沛指在夏天拍外景緊接回錄影廠拍攝，一熱一冷很容易「中招」：「拍完外景就係咁濕住入廠，冇時間去沖涼，依家就熱，入廠就凍，所以夏天拍劇好易病，就算有時間換衫幫助都唔大，因為個人熱到好似喺中暑狀態，拍時裝劇已經算好，以前拍古裝仲辛苦，個頭好似出煙咁。」他又笑言最佳的消暑方法是「萬歲」請大家喝冰凍飲品，故夏天開工的使費也特別多。

「呢啲機會唔屬於我」 依婷繼《新聞女王》後再演奸角，她說：「又唔可以話奸嘅，只係有啲計謀，始終係爭家產，喺大家族裏面爭取最大利益，據理力爭啫。」她並不擔心被定型，對上一套是飾演天真無邪的角色，演員就是嘗試不同角色才夠好玩。廣沛則透露今次角色會是演過最火爆的一次，一撻就着，但與依婷卻沒有火辣親熱戲，他說：「雖然我係佢老公，但呢啲機會唔屬於我，有啲妒忌囉，呢啲就叫有名無實。」依婷則笑說：「有錫錫戲，但唔係同我老公，激情戲留番畀我同其他人啦！」