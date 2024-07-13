住院休養 星級待遇 米芝蓮團隊掌廚 陳奕迅膳食冇得彈

歌神陳奕迅早前打網球期間中暑暈倒而受傷，現正專心休養。而他住院期間的膳食原來大有來頭，全權由米芝蓮星級主廚及其團隊負責，凸顯其天王地位。

歌神陳奕迅（Eason）的巡迴演唱會原本進行得如火如荼，但他上月在打網球期間，不慎中暑休克，下巴撞地導致其腮骨骨裂，入院急救縫足30多針。經過診斷，醫生預測Eason約需要6周才能痊愈，原定今月在佛山舉行的6場演唱會亦因此延期至明年1月補辦。

度身訂造菜單

目前Eason已暫停工作，專心休養，待康復後再戰舞台。據知，目前其傷口已經拆線，但只可以進食流質食物，包括粥、冬瓜、雞蛋和肉碎等，令歌迷大呼心痛。不過，原來Eason住院期間的膳食，全由米芝蓮星級主廚及其團隊負責，專門配合其口味和康復進度，不愧是天王級待遇。Eason的太太徐濠縈在社交平台發文感謝飲食團隊出力，而該團隊則由米芝蓮星級主廚鄭永麒帶領，他是米芝蓮星級餐廳的創辦人兼主廚，旗下餐廳名列2024年亞洲最佳餐廳中的第5位，以及2024年全球最佳餐廳第20位，認真巴閉。由於Eason一度進食困難，團隊更專門炮製了特製湯水，可謂細緻入微。