中年危機自我增值 教琴靚女入錯屋 張敬軒心動問價

張敬軒（軒仔）昨日出席活動，提到早前有鋼琴老師在網上自爆曾誤闖其住所，引來網民熱話，軒仔笑指這已是一年前的事：「其實係上手業主嘅鋼琴老師，本身想搵姓陳嘅人，但工人姐姐誤會係姓張。」解釋稱只是一場誤會，又笑言工人姐姐向來很好客，會招呼對方入屋並拿出茶點，他續說：「聽講個鋼琴老師都幾靚，我都學緊爵士鋼琴，如果見到佢都會問吓學費價錢。」

操肌腳軟 扶牆小解

軒仔又表示人到中年有危機感，故近來不斷增值自己，除了學鋼琴，亦有學跳舞及健身，還自爆最近狂操身形是為了「找數」，目前已減去4KG，問到是否想操出Tyson Yoshi的身形？他笑謂：「一半啦，佢手瓜等於我大髀！我咁大個仔冇一次健身成功，依家好似德國特種兵咁操練，不過當沖涼時見到事業線，就覺得事業有希望。」又指雖然教練預言他應該可以操出8舊腹肌，但自己若能操出4至6舊已感滿足：「覺得最辛苦係操腳，腳軟到連去小解都要扶住牆借力。」問他若操練成功可會拍照留念？他笑指一定會：「因為唔知Keep到幾耐，所以要趁青春留倩影。」