娛樂

靚樣Keep住進化 兒玉遙直認整容

日本女團HKT48的27歲前成員兒玉遙，15歲加入組合出道後，多年來樣貌五官不斷進化，屢捲整容疑雲。2018年離隊單飛後，她轉行性感路線影寫真，又拍片做網紅。
日前她在個人頻道回應網民提問，被問到曾否接受美容整形，她坦白承認動過手腳，更自爆由10多歲開始，已花費逾49萬港元以上。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc