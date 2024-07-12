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靚樣Keep住進化 兒玉遙直認整容
日本女團HKT48的27歲前成員兒玉遙，15歲加入組合出道後，多年來樣貌五官不斷進化，屢捲整容疑雲。2018年離隊單飛後，她轉行性感路線影寫真，又拍片做網紅。
日前她在個人頻道回應網民提問，被問到曾否接受美容整形，她坦白承認動過手腳，更自爆由10多歲開始，已花費逾49萬港元以上。
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