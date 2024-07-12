短命戀因禍得福 韓韶禧受「小三」帶挈 全球熱搜榜追貼IU

韓國「最美小三」韓韶禧年初認愛男星柳俊烈後引起軒然大波，形象受損，卻因而成為網民熱搜對象，空降「上半年全球最多人搜尋韓國女星」No.2，知名度爆燈，僅次當紅女星IU！

全球最大搜尋網日前公布「上半年全球最多人搜尋韓國女星排行榜」，大熱登頂的IU除了歌影視瓣瓣掂外，在廣告界的好感度亦持續高企，一直是網民熱搜女神。

屈居「阿二」的韓韶禧，今年2月認愛「醜帥」柳俊烈後被冠上「第三者」嫌疑，戀情隨即見光死，她慘成眾矢之的，卻也因而成為網絡紅人，高踞排行榜No.2，雖然名次不及IU，但在國際間的知名度暴增，有助她開拓海外市場。至於韓團Girl's Day成員惠利，當時疑不忿舊愛柳俊烈另結新歡，發文稱「很有趣」狙擊韓韶禧，慘遭網民指摘卻也因禍得福，海外人氣明顯有所提升，掹車邊排第10位。

金智媛排名第3 早前憑熱播劇《淚之女王》人氣飆升的金智媛，贏得全球劇迷喜愛，劇集播映期間被瘋狂搜尋，成功躋身3甲，力壓排第4的韓團少女時代主將Yoon A；至於第5至9位依次是韓劇《不可能的婚禮》女星全鍾瑞、「國民初戀」秀智、韓劇《和我老公結婚吧》上位女星宋昰昀、韓劇《Moving超異能族》女星高允貞，以及憑《淚》劇彈起的李主儐。