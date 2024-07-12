暢所欲玄：一代繁衍下一代

今天世界人口已到八十億，這是上天有好生之德，所以人類的繁衍特別多。人多自然對食物的需求也特別多，人類的食物來源必須豐盛，才可保持人類有足夠的糧食，因而衍生出各類生物的繁殖，這就是一代人養育一代人。

在八字命理上，食神傷官星，是我生的下一代人。自己命主五行屬土，土生金，則金的五行，代表食神傷官星，也代表子女星，也是智慧星，所以學習必須趁年輕時，因為年輕與小孩的腦部正在發展，記性好，是學習最佳時間。

在女命來說，我生者為子女星，是食神傷官，非常純粹。但在男命而論，則以正官七殺來論子女星，當然也要兼顧食神傷官星的。在人的現實生活上，男命以正官七殺論子女。對於男人而言，有了子女後，生活壓力大，但同時上司老闆，因為你有子女負擔，工作更是認真。或因為要養育子女，男命不得不勤奮，壓力自然加大，官殺星為子女星，正是此道理。

不論女命的食神傷官星為子女，或男命的正官七殺星為子女，必須氣旺，少有茂盛的下一代。命理上以月令為大氣門戶，是子女星當然多子女，但時辰是子女星，更是繁衍後代的最大力量。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅