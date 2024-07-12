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梁釗峰3遇黃雨焗停工
歌手梁釗峰新歌《致陪伴我的》MV到元朗農莊拍攝，拍攝日卻3度遇上「黃雨」，狂風暴雨下令拍攝腰斬，最令他心痛是眼見同事全身濕透，仍奮力保護自己及攝影器材。之後大隊擇日再拍，氣溫高達34度，要酷熱下開工，釗峰反而相當開心：「上次大風大雨得好緊要，心入面唔舒服咗好多日，慶幸今日放晴，多謝天公。」
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