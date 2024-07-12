馬國明北上拍劇 湯洛雯做唔成「跟得夫人」

藝人湯洛雯昨日出席觀塘apm《潮玩狂熱運動會》活動，她剛與視帝老公馬國明從峇里島參加朋友婚禮返港，提到造人計劃，她指順其自然。問她會否怕年紀開始大難生BB？她說：「如果年紀大依家已經大，所以有BB係上天畀嘅禮物，但如果冇，我哋兩個都會過得好好。」對於有網民讚馬國明婚後變得「靚仔」，湯洛雯即笑說：「可能見到我。」又表示老公平日飲食清淡，有時甚至會不吃晚飯。

或去意大利度蜜月

對於好友朱千雪誕子，湯洛雯表示已探望BB，但不敢抱起，又讚朱千雪產後瘦身速度很快，問她可會取經？她即表示健康比較重要，不要經常覺得「一定要減到好瘦」，平時有保持運動習慣便可。另外，馬國明近日要到內地拍劇，湯洛雯指原本想跟去，但老公不想，但預告之後應該會陪同老公到布拉格拍劇：「其實我哋仲未度蜜月，到時去可以去埋蜜月旅行，我會再拉埋佢去意大利。」講到拍劇，久未有劇拍的湯洛雯笑言自己隨時準備好，亦不介意與老公合作。