鍾晴教路 苦練蜜桃臀

藝人鍾晴一向身材弗爆，近日她於網上完美示範如何安全又有效地練出蜜桃臀，分享短片跟粉絲分享心得，她寫道：「有時做運動，只要你好專注去練習一個動作已經花好多時間，肌肉已經好痠痛！練習過程中，不斷要感受肌肉嘅郁動，寧願慢慢嚟，都唔好用錯力，咁樣先會有效果。」網友睇片後都紛紛大讚她樣靚身材正。