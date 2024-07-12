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鍾晴教路 苦練蜜桃臀
鍾晴示範做Gym鍛煉蜜桃臀，大爆練到肌肉痛。
藝人鍾晴一向身材弗爆，近日她於網上完美示範如何安全又有效地練出蜜桃臀，分享短片跟粉絲分享心得，她寫道：「有時做運動，只要你好專注去練習一個動作已經花好多時間，肌肉已經好痠痛！練習過程中，不斷要感受肌肉嘅郁動，寧願慢慢嚟，都唔好用錯力，咁樣先會有效果。」網友睇片後都紛紛大讚她樣靚身材正。
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