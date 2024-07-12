郭柏妍準備扮動物叫 王敏奕獅子乸上身 處女配音有難度

藝人王敏奕、郭柏妍為動物紀錄片聲演，敏奕直言配音比演戲困難。對因有傳配音組被裁減才找她們聲演，敏奕認為不關事，指演員拍劇時間更難遷就。

王敏奕、何廣沛、鄧智堅、馬貫東及郭柏妍昨日出席無綫野生動物紀錄片《森林女王》記者會，身為劇集《新聞女王》演員的他們齊為紀錄片聲演，敏奕、柏妍分別為母獅與斑馬配音。平時陰聲細氣的敏奕首次聲演相當緊張，怕自己聲音不夠雄厚，演不好母獅角色，最難的部分是只用聲線表達情感，認為今次是很好的訓練，直言配音比演戲困難：「演戲我哋慣咗用表情，甚至有時唔需要對白都可以表現到情緒，但配音只可以用聲線，呢個唔係我哋演員最叻嘅嘢。」而郭柏妍搞笑指原本以為要扮動物叫，但最後只需讀台詞。

無綫早前傳出裁減配音組，問到是否因此才找她們聲演時，敏奕說：「應該唔關事，要演員長時間留喺配音室錄音係好難，因為大家都有劇拍，所以搵演員仲難過搵配音員。」何廣沛亦覺得不相關，指監製是因為《森》與《新》的情節都是女性為主角，才找他們聲演。

鄧智堅晒「神級」演技 至於被指「演乜似乜」的鄧智堅於熱播劇《反黑英雄》中，與女兒及陳山聰的道別戲大晒「神級」演技，獲網民力推再奪「最佳男配角」獎項，他謙稱沒想過角色能有這麼大回響，笑言拍攝時反而被劇中女兒樂珈嘉帶動情緒，相當欣賞這位小妹妹。而樂珈嘉亦獲網民關注，大讚她靚女、充滿青春氣息，又有人覺得她與另一小花陳懿德撞樣。