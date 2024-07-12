中娛星動：美魔女大比併 林心如組「神顏女團」 蔡依林被嘲似村姑

台灣兩大「40+美魔女」蔡依林（Jolin）和林心如向來都是逆齡代表，可是Jolin近日在江蘇街頭被捕獲，遭網民嘲笑皮膚黑。反觀心如與《華燈初上》眾演員聚會時狀態大勇，獲激讚神顏再現！

Jolin最近忙於在內地舉行巡唱，日前她抵達江蘇常州為演唱會作準備，當日就有粉絲在街頭捕捉到她的身影，原來她忙裏偷閒，利用空檔四處打卡。見她把一頭長髮綁成麻花孖辮，打扮青春，活力十足。

不過照片曝光後，有網民借機嘲笑她皮膚黑兼像村姑：「她皮膚一直這樣嗎，有點黑，小麥色？」對此粉絲即出來為偶像護航，還翻出Jolin多年前回應酸民的截圖，原來她以前亦曾經被網民嘲笑膚色偏黑，當時她霸氣回應：「別奢求姐跟你家白紙一樣白！」甚至反嘲對方：「你白是因為你遮醜，我又不醜。」相信Jolin現時對自己的小麥色皮膚仍然自信十足。

七仙女合體High爆 至於林心如近日就晒出與《華燈初上》一班好姊妹楊謹華、謝欣穎、郭雪芙、劉品言、謝瓊煖及江宜蓉的聚會合照，眾女對鏡頭露出燦爛笑容，又為郭雪芙的新書宣傳，玩得不亦樂乎。

心如在貼文中透露雖然當天下大雨，但未有澆熄她們相聚的熱情。雖然眾人都以素顏出鏡，但也無減她們的美態。網民均大讚一班女神索到爆，簡直神顏再現：「顏值天團」、「好想念七仙女」、「華燈女團重出江湖！」