Jeremy難忍家人受攻擊

男團MIRROR成員Jeremy推出跳唱新歌《TOXIC！》，將惡意評論比喻為毒藥，MV更出現一些攻擊性字句，讓大家體驗讀到這些惡意批評的感受，但他強調並非所有也在他身上發生過。向來好脾氣的他，就算面對惡意批評，也很快忘得一乾二淨，但若家人被攻擊，他也會嬲到爆。