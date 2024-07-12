娛樂

Jeremy難忍家人受攻擊

Jeremy用畫面呈現被攻擊的感受。 Jeremy用畫面呈現被攻擊的感受。
Jeremy用畫面呈現被攻擊的感受。
男團MIRROR成員Jeremy推出跳唱新歌《TOXIC！》，將惡意評論比喻為毒藥，MV更出現一些攻擊性字句，讓大家體驗讀到這些惡意批評的感受，但他強調並非所有也在他身上發生過。向來好脾氣的他，就算面對惡意批評，也很快忘得一乾二淨，但若家人被攻擊，他也會嬲到爆。
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