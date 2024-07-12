孖周秀娜陳家樂拍劇 劉溫馨宣布離巢 閃飛馬國吸金

前無綫小花劉溫馨宣布離開效力10年的無綫，並已飛抵馬來西亞拍攝新劇，與周秀娜、陳家樂等合作，甫離巢即有工開。而周秀娜未到當地先吃刨冰解暑，認真爽！

藝人劉溫馨近日被本報踢爆與郭秀雲、錢小豪之子龐景峰拍拖，消息曝光後，兩人日前同地方出席活動，但被問到戀情即雙雙避談，龐景峰表示之後才答，劉溫馨則以趕飛機為由不接受訪問，原來她是趕往馬來西亞為新劇《無懼》拍攝，劇中跟多位前輩苗僑偉、姜皓文、陳家樂、吳家樂、蘇皓兒、張文傑及周志文等合作，日前已舉行開鏡拜神儀式，眾人在社交網分享照片，祈求開機大吉。

而劉溫馨昨日突然在社交網宣布離開無綫，上載對着壯闊大海回眸一笑的照片，寫道：「離開……多謝你十年來對我嘅照顧同栽培，我會努力成長！開始……咁多位你哋好，我係劉溫馨，請多多指教」。

食刨冰消暑 至於《無》劇女主角周秀娜於開鏡當日未見在場，據知她會遲一點到埗，近日天氣熱到爆，她未到馬來西亞已吃定刨冰解暑，昨日上載食日式刨冰短片，開心到口擘擘。其拍檔陳家樂、周志文與吳家樂等則趁空檔拉隊做Gym，見陳家樂手瓜起𦟌，相當大隻。周志文透露眾演員一放工就去Gym房，又翻炒近日Hit爆的小六生言論，搞笑留言：「大家付出咗咁多，到時候有過百億點擊都係值得嘅！如果講辛苦就真係談唔上，因為我哋覺得拍攝係我哋嘅本分，大家聽到我咁講會有咩表情。」