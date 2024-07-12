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陳靜真空閒逛法國海邊
陳靜分享到法國的旅行片段。
宅男女神陳靜（Dada）身材出眾，近年熱愛運動的她操出一副好身材。日前，她分享到法國聖特羅佩旅遊時拍下的片段。見她身穿低胸吊帶長裙，真空上陣的她在旅遊勝地的海邊散步，陽光照射之下，長裙呈現透視效果，身材線條若隱若現，更見性感誘人。網民讚她得天獨厚，問道：「可以認識你嗎？」
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