獨家追蹤：港姐變「髮」 是非佳麗冇影 倪樂琳鍾翠詩殺入15強 帶頭搵食

昨日《2024香港小姐競選》14位佳麗接受「變髮」改造，更爆出眾人已晉身15強當中，卻未見被爆有合約在身、瞞住參賽的郭恩程以及「送海鮮拉票」的江門佳麗陳元元，相信已被大會「叮」走。

14位佳麗包括兩位網民心水大熱：華姐鍾翠詩及「城大李嘉欣」倪樂琳，以及「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹、「艷麗版蔡潔」程姜月、莊曉婷、謝淑怡、楊梓瑤、王汛文、吳芷靖、俞可程、秦冀雯、李曼思、陳甜甜及陳紫佟，眾人花了約3個多小時完成改造後分批見傳媒。

鍾翠詩受訪期間意外爆出晉身15強，她解釋全因聽到現場工作人員提及，問是否信心大增？她說：「平常心對待，但要對自己有信心，吸收上次經驗話畀我知一定要有自信，全力以赴。」她坦言只集中留意自己心態上如何面對比賽，不會刻意視其他參賽者為競爭對手。

學霸謝淑怡有自信 另一焦點佳麗倪樂琳表示不太懂得為頭髮造型，獲專業髮型師出手感到很高興，更自爆小時候剪過冬菇頭，談到被捧為大熱，她高興表示：「信心一定要有，多謝大家賞識。」她接受無綫訪問時被問到遭踢爆曾是女團，拍過泳衣寫真時，她自言光明正大，只是健康寫真，故不會因而有壓力。至於謝淑怡被問到學霸身份有否令她信心大增？她說：「信心不嬲有，最緊要每次訓練畀心機做。」

眾人完成訪問後離開，兩位大熱鍾翠詩與倪樂琳，被本報獨家追蹤相約了其他佳麗謝淑怡、吳芷靖、王汛文及楊梓瑤一起到日本餐廳醫肚，用餐期間大家有講有笑，看來感情不俗。