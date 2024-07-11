印度富豪出價創新高 Justin婚禮娛賓有一手 穩袋7,810萬

印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）出名闊綽，今年為了慶祝兒子的大婚已先後重金禮聘兩大美國樂壇天后Rihanna與Katy Perry為婚前派對擔任表演嘉賓，而日前安巴尼再度出手，豪花1,000萬美元（約7,810萬港元）邀請加拿大天王Justin Bieber於兒子的婚禮上獻唱，Justin成為3大巨星中歌酬最高之人！

即將升呢做人父的Justin於本月5日與工作人員一同乘搭私人飛機，抵達印度為婚禮表演作事前準備。而據知婚禮當日，他以招牌白底衫搭配低腰牛仔褲露底現身，於婚禮上唱了10多首「飲歌」，包括成名作《Baby》、《Love Yourself》和《Peaches》等，令在場賓客聽得如癡如醉。

事後，Justin亦有於社交平台分享婚禮演出時的照片及影片，可見他和台下觀眾近距離接觸，迷倒現場不少女粉絲，更令其中一名女賓客感動到喊。此外，Justin還公開了與一對新人在後台的合照，他與新郎哥Anant Ambani有說有笑，相當老友。

天后輪流上陣 而擁有1,233億美元（約9,629億港元）資產的安巴尼是亞洲首富，在邀請Justin之前，他曾於今年3月以630萬美元（約5,000萬港元）的酬金禮聘Rihanna飛抵印度為兒子的婚前派對演出，當時Rihanna入鄉隨俗以印度婦女造型出現。3個月之後，安巴尼再出更高價錢700萬美元（約5,467萬港元）邀請Katy Perry飛抵法國康城，為Anant的婚前派對獻唱。而早於2018年安巴尼嫁女時，亦曾豪花600萬美元（約4,686萬港元）邀請美國天后Beyonce在婚宴上表演。