暢所欲玄：晚年財運暢旺的名字

名字有着深刻的內涵，它是一個人形象、素質、品位的體現，將直接影響人的事業、婚姻、健康和人際關係。

吉祥的名字不僅能夠給人帶來好運，還能夠為自身增添不少財運，以下將透過姓名筆劃的總格（影響中年至晚年的命運），分析當中所蘊含的財富運，看看你的名字能否帶來財運吧！

總格為21、32：有此筆劃數的人，做事有計劃、有上進心，凡事步步而進，猶如登梯一樣；且行事多得長輩上級提攜，其成功勢如破竹，愈到晚年愈富貴，無憂無慮，豐衣足食。

總格為15、24：有此筆劃數的人，智謀出眾，對金錢的觸覺靈敏，在錢財的分配上，能運用理財工具達到錢搵錢的效果；且有機會繼承祖業，或獲得一筆巨額遺產。

總格為33、52：有此筆劃數的人，能力強大，有先見之明，能夠洞察時勢，有謀略，不把他人之難視為難。

到晚年的時候，財運頗佳，賺錢能力強，還能靈活運用交際能力及人脈資源獲得財富資訊。

總格為47、63：有此筆劃數的人，一般人緣運佳，不僅賺錢意識強，還懂得運用時勢創造財富，是理財投資的好手。

玄學名師黃楚淇