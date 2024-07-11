峮峮解鎖成就騷「胸」器

台灣啦啦隊「Passion Sisters」成員峮峮長相甜美兼身材火辣，人氣高企的她更進軍娛樂圈及主持界，廣告代言接不停。近日她解鎖新成就，成為內衣品牌代言人，晒出一輯性感照，配文：「人生新突破。」見她上身僅穿着內衣，大騷白滑「胸」器，挑戰性感尺度之餘，又以不同造型展現其百變形象。