張頴康追賊受傷手尾長

藝人張頴康在無綫劇集《反黑英雄》中遭殘酷的「水刑」侍候，又被毒打跪地，搞到「傷膝」。但他最難忘的反而是令他手尾長的後巷追賊戲，因意外被障礙物絆倒跌落地，導致手指尾受傷至今：「我記得場戲係舊年冬天拍，到依家我隻手指尾都仲係未伸得直，仲係拗拗地，但因為唔影響拍戲我都冇理佢。」