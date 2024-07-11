赴馬國旋風式宣傳 謝霆鋒膽識過人 恨爬雙子塔

藝人謝霆鋒與導演邱禮濤前日為英皇電影《海關戰線》到馬來西亞展開旋風式宣傳，相隔6年再到當地，霆鋒吸引超過2,000名影迷撐場，把廣場戶外擠得水洩不通。大會安排粉絲告白大會，有支持了霆鋒25年的鐵粉要求合照，霆鋒本想留待下次，但眼見台下群情洶湧，隨即衝落台與粉絲近距離接觸。他又提到很開心與「歌神」張學友合作，更難得為對方度身打造主題曲《很遠的地方》，卻斬釘截鐵指二人不會合唱，但很想跟學友演喜劇。

想要分身超能力 身兼動作指導的霆鋒親身上陣拍攝動作場面，相當搏命，被問到面對危險如何拿捏？他說：「就因為危險，我才用自己的班底去確保大家的安全，要講危險，我是覺得安全的，如果不安全我不會這樣拍，開拍之前我們做了很多準備、試機位，是很有把握才會拍。」邱禮濤直言將動作指導這個責任交給霆鋒，是因為他對動作電影充滿熱情。

謝霆鋒笑言拍完《海》片後，很想自己有分身的超能力：「我在水裏面打，但我又很想導演喊Cut後去看回放，但我沒可能浮上來，又跑回水裏面去，分身應該是一個很好的能力。」提到未來最想挑戰的動作場面，他指當年看辛康納利拍攝的《偷天陷阱》挑戰爬雙子塔，覺得對方很大膽：「如果可以爬Twin Tower（雙子塔），我一定來拍！」