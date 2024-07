前港姐鄧卓殷(Amber)早前官宣將與藝人郭子豪拉埋天窗,而前日適逢男方32歲生日,Amber趁機釋出多張婚照,深情留言「Happy birthday to the man who always hold me tight(祝將我緊緊抱住的男人生日快樂!)」,壽星即回覆「Lucky me(幸運的我)」,簡直冧爆。而合照中2人身穿啡色情侶裝大擺甫士,其中郭子豪更將Amber成個托起,姿勢猶如電影《家有囍事》中周星馳與張曼玉的經典場面「巴黎鐵塔反轉再反轉」,相當高難度。