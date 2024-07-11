使用港姐官方照片商標 陳元元家鄉送海鮮拉票 無綫或追究

今屆初步入圍的港姐是非多多，來自江門的陳元元被網民發現其家鄉有商廈外牆掛上了她的巨型海報，並印有「2024香港小姐競選」標誌，寫上「投票選港姐 免費送海鮮」，疑涉賄選，無綫對此發聲明以正視聽。

無綫《2024香港小姐競選》日前公布了25名初步入圍的佳麗名單，並已開啟網民投票，以決定之後正式入圍的港姐人選。而最近入圍佳麗是非不斷，大熱「翻版李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）被揭曾是女團成員，還拍過水着寫真，舞蹈老師郭恩程則隱瞞自己另有合約，如今被選為「專業人士組」之一的陳元元（Savannah），就被網友揭穿有疑涉賄選的行為。

聲稱是可持續發展顧問的陳元元來自江門，有網民發現其家鄉對有人入圍港姐一事相當重視，有商廈外牆掛上一大幅海報，上面印有陳元元的官方靚相，亦帶上「tvb.com」及「2024香港小姐競選」的標誌，海報下方還寫有明顯字句「凡惠顧海鮮粥城的顧客，成功投票的免費送海鮮一份」，令人質疑陳元元是否涉賄選！

助力反變拉後腿 由於投票可獲贈海鮮，不少網民都好奇陳元元會否是餐廳太子女，還有人笑言她可能是江門第一個參選港姐的人，所以一眾鄉親都非常期待她能夠入圍，光宗耀祖。

對於此事，無綫企業傳訊部昨日發聲明表示：「TVB一直維護《香港小姐》比賽的公平性和公正性。對於個別機構未經授權使用TVB商標、《香港小姐》商標及相關照片，本台保留追究法律責任的權利。」