娛圈單打：港姐被爆有賄選 其實係你太認真

一年容易又港姐。2024年度香港小姐競選就快舉行，外界對入圍佳麗議論紛紛，證明網民口裏說不，身體卻很誠實，不管平時如何唱衰TVB，港姐依然有代表性同吸引力。嗱，今屆港姐繼續有網上投票，又係網民發功的好時候，佳麗們亦非常着緊，努力拉票，當中就有佳麗被爆有賄選嫌疑，係真唔係呀？

是咁的。其中一位入選佳麗陳元元，本身係可持續發展顧問，似乎好專業喎。來自江門嘅佢，有網民發現其家鄉對元元入圍非常隆重其事，喺當地某商廈外牆掛上大海報，上面除咗印有元元靚相，亦有「tvb.com」及「2024香港小姐競選」標誌。咁仲唔止，最吸睛係標明「凡惠顧海鮮粥城的顧客，成功投票免費送海鮮一份」的宣傳字句！

網民懷疑，元元可能就係海鮮粥城太子女，所以店方出動免費餐作招徠，務求元元在網上投票突圍，但咁做又引來賄選嫌疑！嘩，賄選喎，似乎好嚴重！

之不過諗深一層，又有乜咁嚴重呢？搞得網上投票，各佳麗肯定法寶盡出。你知啦，網上投票都有一定影響力，話唔定真係殺入三甲，再唔係，好似朱千雪咁，被譽為民選港姐冠軍，一樣有前途。既然要拉票，着數梗係唔少得，有人以美色做噱頭，有人以美食作招徠，都係各施各法啫。正如唔少店舖，都會鼓勵顧客在網上留下好評再送上優惠，一家便宜兩家着。何況「賄選行為」發生於江門，香港更加管唔到。

再講吖，家陣選港姐咋，又唔係選特首，無非娛樂大眾，攞張娛樂圈入場券啫，使唔使咁認真呀？