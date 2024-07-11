嘆異地問題難解決 鄧麗欣再戀台男 冇諗移民

剛承認新戀情的藝人鄧麗欣，新歡原來與前任一樣都是台灣人，繼續玩異地戀。日前她為新劇宣傳時亦有提及此話題，直言不會因上一段異地戀失敗而嚇窒，會繼續勇敢地愛！

鄧麗欣（Stephy）3年前宣布與台灣男星邱勝翊（王子）分手後，最近再有新戀情，被爆與「6呎翻版Rain」熱戀，前晚她上載與男友貼到實的影子照認愛，寫道：「感謝大家的祝福。」據知其新歡也是台灣人，已拍拖一段時間。

早前Stephy偕MIRROR成員Stanley、何洛瑤（Sica）及毛曄穎等為ViuTV新劇《島嶼協奏曲》宣傳，期間亦有談到異地戀話題，劇中Stephy想盡辦法留在台灣發展，對此，她明言現實中即使再喜歡某處，也沒想過移民。記者重提她與王子的異地戀，她笑說：「嗰時都冇諗過要移民喎！（點解決相隔兩地？）咪就係解決唔到囉……哈哈！當時根本冇諗過呢個問題。」問有否被異地戀嚇怕？她又坦率表示冇問題：「Never say never，我OK㗎！其實我比較需要空間同自己嘅生活圈子，尤其我哋嘅工作性質涉及思考同創作，但呢樣嘢始終係兩個人嘅事。」

Stanley拍拖以和為貴 至於Stanley與毛曄穎飾演夫婦，但最親密的戲份只是拖手潛水，談到現實中與另一半的相處模式，Stanley自認脾氣有時倔強：「會彼此投訴態度唔好，不過我哋承諾有咩都唔好拖過夜，萬事以和為貴。」

Sica今次破格扮演一名育有7歲兒子的單親媽媽，經常四出徵婚，劇中她與台灣演員曾少宗有吻戲，她說：「第一次拍呢類戲，緊張唔係要錫，係唔識得點演繹，幸而佢令我好放心，拍咗4、5 Take就完成。」