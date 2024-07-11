無綫小生周嘉洛、吳偉豪由無綫劇《愛．回家之開心速遞》跳出來後，劇接劇備受力捧，前晚二人於台灣為新劇《武林》拍攝一場街頭裸跑戲，網民拍下的影片所見，二人僅穿肉色打底褲上陣，正式Roll機前他們穿着大浴袍遮醜，但一埋位就「赤裸」從一幢大廈跑出，驚見一班大漢趕至，嚇得即拔足狂跑，並用手掩着重要部位，狀甚搞笑。

嘉洛昨日接受本報訪問時笑說：「今次都OK嘅，如果真係要大街大巷露個股出嚟就好尷尬，依家乜都遮住。」有指他看來較吳偉豪健碩，他說：「其實佢大隻啲，不過我臨拍之前即刻做掌上壓，但係偉豪好肉啲，啲肌肉揸手係勁啲，（你揸過？）只係形容嚟！真係好肉地，好勁㗎！」他又指平日有勤力操肌，加上劇組專登安排尾聲才拍這場戲，而入住的酒店樓下便有健身室，故二人一有時間就操練。說到他們有些當年林峯與吳卓羲拍的《大唐雙龍傳》feel，嘉洛說：「都有人咁講，不過我哋唔係沖涼，係裸跑，都幾新鮮，如果一個人可能會尷尬，但有好兄弟一齊去經歷就好好多。」