獨家消息：「A0」遊台有艷遇 游嘉欣唔識死做私影妹 開工突爆喊

現年24歲的無綫小花游嘉欣一直對外稱是「A0」，不過對拍拖持開放態度，她於台灣拍劇期間竟有「艷遇」，男方更邀她「私影」，她亦居然大膽應承。不過之後拍外景時，她突然爆喊，就連在旁的江嘉敏都被嚇親。

無綫藝人游嘉欣、江嘉敏、周嘉洛、吳偉豪、鄺潔楹及黃智賢等現時於台灣為新劇《武林》拍攝，此劇動作連場，除了游嘉欣外，全劇都是打得之人。之前於香港拍攝時他們已經相當吃力，現時去到台灣，天氣酷熱，每天達40多度，於烈日下拍攝動作戲更為攞命，而且他們的戲服全是冬天長袖厚衫，可謂苦不堪言，人人都差點中暑，皮膚更曬黑不少。

難得去到台灣，一行人收工即四出「搵食」，打邊爐、牛肉麵、薄餅、地道小吃食個不停，而游嘉欣日前趁不用拍攝，獨自四圍逛逛，期間竟有「艷遇」！她接受本報獨家訪問時，開心自爆：「我喺嗰邊遇到一位台灣攝影師，佢問我可唔可以做佢Model，我都想影啲相，咁咪一齊影，仲影咗啲風景相。」記者指她一個女生很大膽時，她即表示對方是一名年近40歲的叔叔，又說：「我見佢社交網啲相都影得好靚，（咁靚唔靚仔？）叔叔囉！哈哈！」現年24歲的她被問到會否接受到40歲男士為對象時，即拒絕：「唔得啦！（如果對方Keep得好又靚仔呢？）要有才華加埋先得。」近年不時做Gym的嘉欣，於台灣亦不忘操練，故吃多點也不怕，她笑說：「台灣啲飯盒分量比香港少，同埋每日都好熱、出好多汗，所以都消耗好多。」

江嘉敏臨出發屙足3日 不過，游嘉欣有日拍攝外景時突然爆喊，事緣劇組正拍攝航拍鏡頭，一隻如石春般大的不明昆蟲圍住她的頭不斷徘徊，由於正在roll機，她不能走開，結果「硬食」，停機時即驚到爆喊，大顆眼淚如雨下，狀甚陰功。同場的江嘉敏事後竟哈哈大笑，她受訪時說：「真係唔知咩蟲嚟，好大隻㗎！其實我自己都好驚，即刻用手掩住對耳仔，合埋個口，好驚隻嘢飛入耳仔，點知突然間見到佢喊，Sorry，見佢係咁大叫大喊，我真係忍唔住（笑）。」

而江嘉敏出發前原來一度抱恙，屙嘔了3日，她說：「其實我都唔知食錯啲乜，一齊食飯嘅同事、朋友全部都冇事，我屙到行李篋都執唔到，不過工作人員好好，知我唔食得其他嘢，買粥畀我，真係好有心。」問到台灣拍攝是否很辛苦？她謂：「真係好熱呀！而且呢度失驚無神落雨，之後又出太陽，我哋有好多嘢趕住拍，一停雨就要快啲完成拍攝，所以好緊張。」