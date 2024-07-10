DJ Henney瞓身扮女僕

韓國性感DJ Henney上月推出比堅尼寫真與粉絲迎接夏天，本月她就換上加入女僕裝元素的泳衣，躺在地上擺誘人甫士，可愛又火辣。

在日本擁有強勁人氣的她，最近宣布再於當地推出寫真集，她公開拿着寫真集的宣傳照，並表示會抽出10位幸運粉絲，向他們送上親筆簽名海報。