娛樂

DJ Henney瞓身扮女僕

韓國性感DJ Henney上月推出比堅尼寫真與粉絲迎接夏天，本月她就換上加入女僕裝元素的泳衣，躺在地上擺誘人甫士，可愛又火辣。
在日本擁有強勁人氣的她，最近宣布再於當地推出寫真集，她公開拿着寫真集的宣傳照，並表示會抽出10位幸運粉絲，向他們送上親筆簽名海報。
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