Kylie Big爆水着收投訴

美國真人騷家族Kardashian的26歲成員Kylie Jenner，於社交網宣傳自家品牌新款泳衣，跪坐在沙灘以橙色比堅尼示人，夠晒火辣！不過竟然有網友指控Kylie故意穿上尺碼過細的泳衣，令宣傳照顯得太過暴露，又有人嘲諷她：「你着到咁不如去咸相網，會賺好多錢。」