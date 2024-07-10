自揭罪證遭舉報 Jennie後台吸電子煙 跪低撲火

韓國人氣女團BLACK PINK成員Jennie近日跟粉絲分享她在意大利行騷時的花絮片段，卻被發現她在後台對住化妝師及工作人員吸電子煙，引起大批網民反感，更有人向大使館舉報她在室內吸煙。

Jennie上月在意大利卡普里島以模特兒身份為時裝品牌行騷，最近她透過個人頻道公開當時的花絮片段，包括她準備行騷的過程以及在當地觀光的體驗，有網民發現她在化妝期間疑似吸電子煙，更將煙噴在化妝師面前。

片段在網上瘋傳，因韓國早於2015年1月已開始實施室內禁煙，不少韓國網民都對Jennie的行為表示反感，又指房間內有很多工作人員，怒轟她自私，沒有顧及其他人的感受，令到站在身旁的化妝師和工作人員被迫吸二手煙。有網民更稱已向大使館舉報：「Jennie最近在室內吸煙的片段惹起爭議，那個地方應該就是意大利卡普里島，我已通過外交部的『國民申聞鼓』網站，請南韓駐意大利大使館調查事件。」

事務所急補鑊 對於事件引發爭議，Jennie的個人工作室「ODDATELIER」方面表示：「真心地向所有因為今次影片裏Jennie的行為而感到不快的人致歉，Jennie亦為在室內吸煙而影響到其他工作人員深切反省，已直接聯絡當時在場的工作人員，向他們道歉。很抱歉令粉絲失望，她今後會以更成熟的模樣報答大家。」其後有網民發現事務所已將Jennie疑似吸電子煙的片段剪走。

另外，BLACK PINK其他成員積極展開個人活動，泰籍成員Lisa早前攜新歌《ROCKSTAR》回歸樂壇；Jisoo最近到法國巴黎參加時裝周活動；Rose則獲邀到巴黎出席時裝界的頒獎禮。