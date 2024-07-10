龍年快過了一半，希望脫單的朋友姻緣進展如何呢？女孩子不妨趁夏天改變妝容及衣着，進一步催旺桃花運。如希望強化事業運，不妨選用深色口紅，有強調專業形象的作用；不過，如希望增加桃花運，則建議多選用較為粉色的口紅，給人容易親近的感覺。腮紅能令女孩子的臉色更為紅潤，如果希望增加職場上的女強人形象，可以掃在顴骨上，增加權力的象徵；但想要多點姻緣，則應把腮紅掃前一些，並以蘋果肌為主，增加親和力及可愛感覺，有助人緣。