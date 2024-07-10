暢所欲玄：妝容開運
龍年快過了一半，希望脫單的朋友姻緣進展如何呢？女孩子不妨趁夏天改變妝容及衣着，進一步催旺桃花運。如希望強化事業運，不妨選用深色口紅，有強調專業形象的作用；不過，如希望增加桃花運，則建議多選用較為粉色的口紅，給人容易親近的感覺。腮紅能令女孩子的臉色更為紅潤，如果希望增加職場上的女強人形象，可以掃在顴骨上，增加權力的象徵；但想要多點姻緣，則應把腮紅掃前一些，並以蘋果肌為主，增加親和力及可愛感覺，有助人緣。
在傳統玄學上，其實並不建議大幅度改變本來的眉形，也不要全部拔光，最好依原來的眉形作出修改，避免把眉毛修改得太幼、太淺或太短，配合適當眼影及眼線，保持整體的妝容親和力。
至於挑染頭髮及服裝顏色，如選擇適合命格的顏色，也有助催旺運勢及姻緣。春天出生者，命格木旺，首選白、金及銀色，次選藍、紫及灰色，最好少用綠色。夏天出生者，命格火旺，首選藍、紫及灰色，次選白、金及銀色，最好少用紅色及橘色。秋天出生者，命格金旺，首選綠色，次選紅、粉紅及橘色，最好少用白、金及銀色。冬天出生者，命格水旺，首選紅、粉紅及橘色，次選綠色，最好少用藍、紫及灰色。
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