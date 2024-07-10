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苟芸慧登雪山攬狗狗
藝人苟芸慧連日來密密分享到新疆旅行的靚相，繼走到花海及薰衣草田前留倩影後，她又換上民族服登雪山，她笑言吸入山頂冷空氣時，會感受到大自然的美好，那就覺得一切都是值得的。苟芸慧高呼：「今天，我是華原上無憂無慮的蒙古姑娘。」登上山頂時，她還遇見了僅兩個月大的田園犬，愛心爆棚的她即攬實狗狗拍照。
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