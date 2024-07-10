勁Like「金城安」 姚焯菲自薦入《家》 做周嘉洛表妹

無綫女團After Class成員姚焯菲（Chantel）參加《聲夢傳奇》比賽入行，獲網民封為「國民初戀」，一直深受公司力捧及一眾「小菲象」（粉絲暱稱）愛戴，即使身在新西蘭升學，仍在公司安排下取代《聲夢》導師王灝兒（JW），越洋為處境劇《愛．回家之開心速遞》錄唱全新主題曲《這個家》，更獲監製大讚快靚正。

「好多人恨都恨唔到」

對於被安排為王牌劇唱主題曲，Chantel表示全因公司覺得適合，她又自認是《愛》劇鐵粉，一直有追看，並自爆勁Like劇中周嘉洛飾演的「金城安」，坦言想自薦客串一角，飾演金城安表妹。對此，周嘉洛回覆時表示歡迎：「姚焯菲喎，咁可愛嘅表妹梗係好啦！好多人恨都恨唔到，如果佢樂意，監製又安排到就實在太好啦！」