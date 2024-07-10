勁Like「金城安」 姚焯菲自薦入《家》 做周嘉洛表妹
「聲夢小花」姚焯菲形象可愛，出道後深受粉絲歡迎及公司力捧，早前她越洋為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》錄唱全新主題曲，並自爆是《愛》劇鐵粉，自薦客串演出！
無綫女團After Class成員姚焯菲（Chantel）參加《聲夢傳奇》比賽入行，獲網民封為「國民初戀」，一直深受公司力捧及一眾「小菲象」（粉絲暱稱）愛戴，即使身在新西蘭升學，仍在公司安排下取代《聲夢》導師王灝兒（JW），越洋為處境劇《愛．回家之開心速遞》錄唱全新主題曲《這個家》，更獲監製大讚快靚正。
「好多人恨都恨唔到」
對於被安排為王牌劇唱主題曲，Chantel表示全因公司覺得適合，她又自認是《愛》劇鐵粉，一直有追看，並自爆勁Like劇中周嘉洛飾演的「金城安」，坦言想自薦客串一角，飾演金城安表妹。對此，周嘉洛回覆時表示歡迎：「姚焯菲喎，咁可愛嘅表妹梗係好啦！好多人恨都恨唔到，如果佢樂意，監製又安排到就實在太好啦！」
除了為劇集唱主題曲，Chantel稍後將跟After Class兩位隊友鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）合體於本月19及20日假麥花臣場館舉行《音樂出沒Let's play together》演唱會，早前為演唱會舉行簽唱會時，她獲過百粉絲排隊索簽名，更獲無綫高層親身到場支持。
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