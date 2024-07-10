鄧麗欣撻着6呎猛男 晒蜜照認愛

Stephy

單身3年的女星鄧麗欣被指暗撻「6呎翻版Rain」，頻頻出遊的她被網民發現是浪漫2人行，日前更被目擊翹實大隻男甜蜜逛商場，兼做柴可夫接載對方，至昨晚Stephy終晒相認愛！

入行逾20年的鄧麗欣（Stephy）2016年宣布與方力申結束10年情，及後戀上台灣男星邱勝翊（王子），惟雙方於2021年分手，結束3年情。此後Stephy寄情工作，影視雙線發展之餘，還於去年底舉行演唱會，更會趁空閒時間外出充電，正當大家以為她享受單身之際，原來她已秘密發展新戀情！皆因Stephy不時於網上分享旅行點滴，而其中一張靚相中，她於日落前留倩影，身旁的餐枱上卻有兩份餐具及兩隻杯，明顯並非一個人，有網民直言是「洩蜜照」，而日前她還被目擊拍拖買餸行超市！

當日Stephy被發現在將軍澳一個大型商場現身，同行有位身高6呎、似足韓國天王Rain的大隻男，Stephy戴上口罩及鴨舌帽，與手拿4大袋重物的大隻男一前一後前行，心繫愛人的她不時回頭望，在人流少的地方才並肩同行，之後Stephy更索性翹住男方手臂，貌甚親密。及後Stephy獨自到客戶服務部換領泊車優惠，慳家又細心，接着雙方就齊齊上車絕塵而去。

直至昨晚Stephy於社交網限時動態中，上載與男友黐到實的影子照認愛，並留言：「謝謝大家的祝福！」還附上紅色心心圖案。有指2人在朋友聚會上認識，由於雙方均熱愛運動及旅遊，故一拍即合陷入熱戀，至今已拍拖5個月。

普通話派上用場 另外，Stephy在ViuTV原創劇《島嶼協奏曲》飾演美術老師，為塑造斯文形象，她將以黑白簡約造型示人，凸顯角色對細節執着的性格。由於該劇以普通話呈現對白，還有9成半場景在台灣拍攝，因此講得一口流利普通話的Stephy可謂有用武之地。