東方表行派對獻Sing 雲浩影盡情「色」放 有仔埋身

歌手王馨平、「仙氣女神」雲浩影和林奕匡昨日現身派對，獻唱多首耳熟能詳的粵語流行曲，雲浩影回復單身後，在衣着方面揚言不再密實，又透露想買泳衣夏天出海大解放。

由東方表行贊助的「曲詞印記：顧嘉煇x黃霑x粵語流行曲」展演，將於7月11日至8月28日在中環大館呈獻，昨日開幕派對「Timeless Party」隆重舉行，王馨平、雲浩影和林奕匡擔任表演嘉賓獻唱多首粵語流行曲，東方表行董事總經理楊衍傑陪同現身。

雲浩影穿低胸晚裝裙性感搶Fo，笑言仙氣和性感只屬正常級別，並非走性感路線，向來習慣冬天着得密實，夏天便會露手臂，問到下次會否更性感？她即婉拒，笑言指下次一定會包實自己。近來已回復單身的她，被問到衣着會否更加開放？她笑言：「想趁後生留倩影。（會拍寫真？ ）今日都影咗好多靚相。」又直言不介意穿泳衣出海，但擔心曬黑，故只限一件頭款式，也不介意以「阿婆泳衣」示人。她還透露現時有人追，擇偶條件上只要性格相符，懂得疼愛她及價值觀相近便可，她又說：「都喜歡運動型男生，我可以陪做Gym，但身邊運動型較少，音樂人也可以，不過都覺得鍾意收藏腕錶好有品味，有時間觀念嘅男仔都好吸引。」

林奕匡克服恐懼陪產 至於同場的林奕匡則單拖現身，表示太太李靄璣已懷有8個半月身孕，因肚皮相當大，擔心上落樓梯不方便，故沒有同行。他透露太太的預產期是下月，佗B期間沒有妊娠反應，暖男上身的他表示會替對方着鞋及按摩雙腳，又直言自己一向怕見血，但竟決定入產房剪臍帶：「以前曾經想過做醫生，但因為怕血，所以放棄，但人愈大就愈發覺流血不可怕，相信現在不會腳軟，亦都想支持太太。」

提到外母由加拿大來港，林奕匡笑言最開心是可以多吃住家飯，現在最傷腦筋是為BB改名，並已翻查了逾千個英文名，但仍然未有定案，或待BB出世之後再決定，而中文名就交由長輩決定。即將榮升人父的他坦言自己愈來愈緊張，但為了努力賺奶粉錢，亦不能請假太久。