向前看唔吼交友App 郭晉安踢爆前妻講大話：間房冇痰罐！

藝人歐倩怡與郭晉安宣布離婚後，自爆早年大病瀕死，枕邊人卻「見死不救」。安仔直指：「唔係真嘅嘢唔想講！」

視帝郭晉安聯同陳曉華、羅子溢、何廣沛、陳浚霆及郭柏妍等，昨日在機場一間酒店為無綫新劇《金式森林》拍攝大型慈善晚會戲份。安仔指拍攝時天氣熱最辛苦，而演出困難部分是與陳曉華的虐心感情戲，最後更會分開，要好好演繹打動觀眾。

安仔與歐倩怡今年5月宣布2年前已分居，正式結束近18年婚姻。問到拍攝分開的戲時可會勾起離婚不快事？安仔說：「冇，做戲還做戲，分得好清楚。（放低晒？）冇嘢，對我冇影響，過去就過去，希望一路向前，要為前面嘅生活努力。」

歐倩怡早前受訪時提到4年前身體不適發燒又失禁，之後在家暈倒，醒來時發覺頭部塞進痰罐，自爆遭枕邊人漠視。對於被指「見死不救」，安仔說：「唔係真嘅嘢唔想講，唯一可以講嘅係，我間房唔會有痰罐，因為係套房。（問歐倩怡點解咁講？）唔會，大家已經分開咗，各有各嘅生活，好難控制人哋講咩。（即係佢作出嚟？）你問佢啦！（網民鬧佢忘本？）唔評論。」

陳曉華恨斟茶拜師 提到前妻自爆有玩交友App，問安仔可有興趣？他說：「人哋嘅嘢唔講，我相信緣分，唔相信人去到某個階段就會停止咗。其實電子嘢我唔係好熟悉。」他又強調為更好的生活和小朋友而努力，稍後會陪伴到英國讀書的兒子開學。

至於以貼身透視晚裝拍攝的陳曉華，合照時不停整理背部，但否認「爆胎」，只是將電話攝了在身後。向來為食的她為穿上晚裝而減肥2日，又表示與安仔合作獲益良多：「好似個海綿咁吸收佢腦袋嘅嘢，佢有好多新諗法。（拜師？）唔知佢收唔收我呢個徒弟，拜師要咩？斟茶啫，我準備好喇！」