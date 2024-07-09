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Sydney對鏡自拍 盡情「色」放
美國女星Sydney Sweeney近日於社交網站上載了於寓所房間自拍的照片，只見她以繡花Tube Bra與短裙示人，對住鏡面牆又伸脷又自摸，大擺各種風騷甫士，Sydney留言表示：「我唔係成日對鏡自拍，但當我要做時會影得好瘋狂。」
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