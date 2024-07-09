男友劣迹斑斑 愛無反顧 泫雅10月嫁龍俊亨 粉絲勸三思

韓國性感女歌手泫雅今年1月宣布與男團Highlight前成員龍俊亨拍拖，但因男方曾捲入偷拍群組醜聞，不少粉絲都對戀情持反對態度，不過泫雅未有動搖，昨日更宣布將於今年10月與龍俊亨結婚，令歌迷大感失望。

泫雅前年11月宣布與拍拖6年的男歌手E'Dawn分手，曾經宣布訂婚的2人突然各奔東西，令眾多粉絲大表震驚。而今年1月泫雅透過社交網上載與男團Highlight前成員龍俊亨拖手的照片，高調公開戀情，但因男方曾捲入鄭俊英偷拍群組的醜聞，故不少歌迷都對兩人的交往很反感。

昨日有韓媒爆料指泫雅與龍俊亨將於10月11日在首爾城北區的傳統韓屋舉行婚禮，消息人士指：「兩人是相識很久的朋友，很了解在演藝圈生活的痛苦，以對彼此的安慰和共鳴為基礎，建立很深厚的信任和依賴，他們最近發展成為戀人，對彼此的愛有了確信，決定結婚，期待他們在婚後繼續給予彼此正能量，更活躍地進行活動。」

音樂節同場鬥辣 對於結婚傳聞，兩人的事務所初時均表示不知情，後來泫雅所屬事務所表示：「泫雅與每次經歷難關都給予彼此很大安慰的龍俊亨結成愛情的果實，約定結婚，他們會於10月舉行招待好朋友出席的婚禮，開始新的人生。」又感謝支持他們的人，希望大家為泫雅的將來送上祝福。消息曝光後，大批粉絲在泫雅的社交網留言，叮囑偶像要三思：「姊姊你再想清楚吧」、「泫雅姊姊不是吧？姊姊和那個人結婚的話，我沒有信心可以繼續支持你，拜託不要是真的。」

另外，泫雅近日現身在首爾舉行的潑水音樂節《WATER BOMB》，她以白色背心配襯黑色比堅尼，相當性感，同場的女歌手權恩妃及宣美亦以火辣造型示人，與粉絲玩水互動，大騷驕人上圍。