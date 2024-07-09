暢所欲玄：皺紋

人的年紀隨着歲月愈來愈大，在面上自不然便會出現皺紋。通常而言，女士的皺紋會比男士為少，同時也比男士遲一些才出現。有些人士說女士的皺紋會比男士遲十年或以上方顯現。

有人研究人們隨着心理之變化而產生喜怒哀樂，形成各種不同的表情，所以面部的肌肉有部分收縮、有部分放鬆，血液的循環有強弱快慢，一再反覆而日積月累，終於出現了皺紋。

通常皺紋多出現在額、眉頭、眼尾、鼻樑、左右金甲、口角、下巴等位置。當然，每一個部位出現的皺紋各有不同解釋，對命運亦有不同的影響。不論任何部分之皺紋都不宜太早出現，若十多二十歲便出現皺紋，一般而言都是不好的。最簡單而言，一定是十分辛苦、命運坎坷，故以三十歲後出現皺紋為理想。

鼻是面相上之中心點，所以鼻上不宜有皺紋，不論是橫的、直的、起鈎的都為之大忌。有些人平常在鼻子上是看不見皺紋的，但一笑起來便顯露在鼻樑上有幾條直紋，相學上稱之為養子紋，有收契仔或契女的情況，同時其人亦喜與人唱反調，人家說好的，他便說不好；人家說不好的，他便說好。

玄學家伍立群