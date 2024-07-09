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鄧月平飛柬埔寨 做足功課
女星鄧月平（Larine）最近到柬埔寨宣傳主演電影《臥底的退隱生活》，她事前做足功課，配合活動場地及當地文化特色挑選靚衫，當中有帶柬埔寨服裝色彩的靚衫，希望令當地觀眾眼前一亮。
Larine指此行最深刻是接觸到其他電影知識，學習到怎樣判斷電影是否受歡迎，及能否迎合不同地區觀眾的喜好。
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