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張名雅消暑派福利
前港姐冠軍張名雅趁着炎炎夏日到泰國旅行，大晒水着靚相，派福利為網民消暑。她表示在33度氣溫下已經曬黑，不過感覺香港會更熱。她以不同甫士盡騷好身材，零死角任睇，引來網民大讚：「哇，又大又火辣的身材」、「你背面好吸引，Enjoy your trip」、「最佳影後！」
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