姜濤紳士裝玩神秘 Lokman 無預警甩拖

男團MIRROR人氣王姜濤前晚突發分享數張黑白照，透露：「It's coming，16胎」宣布將推出新歌。相中的他站在充滿神秘色彩的圓拱形建築物內，穿上西裝配紳士帽，只露出半張面的預告照Chok爆，一眾姜糖都表示期待其新作。

另一方面，隊長楊樂文（Lokman）與女友甄吳露茜（Luxi）拍拖7年，一直感情穩定，去年更傳出疑似求婚成功的消息，不過Lokman昨日突然於社交網發長文宣布分手，似為分手掙扎了一段時間，他寫道：「我們已經分開了一段時間，相隔了一段時間才公布，是因為我們也想確認一下事情，在我們都舒適的情況下向大家交代。」他表示與Luxi關係依然良好：「分開是和平的，關係是舒適的。十分感恩一起走過的日子，我們之間只有滿滿的祝福和感謝，希望大家給予我們空間去成長。過後也不會在公開場合對這段關係作出任何回應或討論，希望大家明白與體諒！」