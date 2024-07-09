曾樂彤破格滲膠味 祖兒9秒9讚好

曾樂彤以獨立歌手身份推出新歌，過往走氣質美女路線的她，今次破格化身「瘋狂修女」，獲前師姐容祖兒及蔡卓妍畀Like力撐。

曾樂彤去年跟英皇結束6年合作關係，早前自資推出新歌《社畜完全體》。以往零添加的她，MV中卻「硬膠」到只餘下厭世樣，被網民形容為「接受過度水光肌療程的陶瓷娃娃」。她的MV造型破格，頭戴白紗及穿上類似修女服的上衣，下身則露出穿上白色絲襪的雙腿。有網民讚她勇於創新，其前大師姐容祖兒就留言力撐：「帥」，另一師姐蔡卓妍（阿Sa）就關心她拍攝時的心情，曾樂彤回覆：「Creepy（毛骨悚然）。」

爛面有灼痛感 曾樂彤昨日受訪，對於獲祖兒及阿Sa在網上支持，她大為感動：「佢哋9秒9留言話鍾意，仲有洪卓立、泳兒、許靖韻同舊公司同事，佢哋真係義氣仔女，令我有力量再做落去。」提到MV中樣子極膠，她透露原來是戴了面具，拍攝歷時超過10小時，過程苦不堪言兼爛面：「上咗妝後唔可以有任何表情，否則面具會裂開，同埋面具吸晒我面上嘅水分及油份，初上妝時好似陶瓷娃娃咁靚，但去到後期，塊面有灼痛感同埋合唔埋眼。」